海峡时报指数 Straits Times Index

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来自 / 联合早报

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发布 / 2021年6月28日 5:00 AM

30/06/2020——25/06/2021
30/06/2020——25/06/2021

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本栏于上周一（21日）曾论及指数向下填补介于3121.84点与3117.89点及介于3099.20点与3079.69点缺口的机会日益提高，何况位于3237.23点的阻力线，短期内难以突破；相反的，一旦填补了介于3023.95点与3013.85点间的缺口，长达一年余的回扯当画下句号。当时指数为3144.16点左右。见报当天指数骤然跳空直扑3096.09点，不但填补了上述第一个缺口，同时也填补了第二个缺口的一小部分。由于跌势特急，造成介于3122.54点与3144.16点间留下缺口；22日指数向上回扯至3132.56点，遂将此缺口的一部分填补。23日指数更上升至3136.57点，进一步将上述第四个缺口的一部分填补。24日指数仅在3131.23点及3116.31点这狭小波幅中横摆，截至25日指数依然在小波幅中摆动。估计指数仍有可能向上填补介于3136.57点与3144.16点的缺口，毕竟这是临别秋波，一旦跌穿3023.95的支撑点，当有骤跌，或许此支撑点是指数未来走势的启明星。

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