米支付股东陈积光与公司董事会纠纷升温 双方各执一词僵持不下

凯利板挂牌公司米支付（MC Payment）控股股东陈积光和公司董事会之间的纠纷继续升温，陈积光发函驳斥董事会的说法，董事会则回应称提名委员会评估董事候选人的方式公平透彻。

陈积光星期六发函，对米支付文告中关于认为他、陈威宏和伍永瑞不是合适董事人选的理由，作出回应。

陈积光是豪利控股（Oxley）主席，他指出米支付的提名委员会对豪利的澳大利亚子公司Pindan集团发表贬低评论，认为这家公司“近期引起的一些问题令人担忧”。有鉴于此，提名委员会认为他们三人不适合出任董事。