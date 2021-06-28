米支付股东陈积光与公司董事会纠纷升温 双方各执一词僵持不下

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月28日 5:00 AM

米支付今年2月通过反向收购在新加坡交易所挂牌，几个月后就陷入公司董事会与控股股东对峙的纠纷。（取自新交所面簿）
米支付今年2月通过反向收购在新加坡交易所挂牌，几个月后就陷入公司董事会与控股股东对峙的纠纷。（取自新交所面簿）

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凯利板挂牌公司米支付（MC Payment）控股股东陈积光和公司董事会之间的纠纷继续升温，陈积光发函驳斥董事会的说法，董事会则回应称提名委员会评估董事候选人的方式公平透彻。

陈积光星期六发函，对米支付文告中关于认为他、陈威宏和伍永瑞不是合适董事人选的理由，作出回应。

陈积光是豪利控股（Oxley）主席，他指出米支付的提名委员会对豪利的澳大利亚子公司Pindan集团发表贬低评论，认为这家公司“近期引起的一些问题令人担忧”。有鉴于此，提名委员会认为他们三人不适合出任董事。

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