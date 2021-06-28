米支付股东陈积光与公司董事会纠纷升温 双方各执一词僵持不下 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月28日 5:00 AM 米支付今年2月通过反向收购在新加坡交易所挂牌，几个月后就陷入公司董事会与控股股东对峙的纠纷。（取自新交所面簿） 字体大小: 小 中 大 凯利板挂牌公司米支付（MC Payment）控股股东陈积光和公司董事会之间的纠纷继续升温，陈积光发函驳斥董事会的说法，董事会则回应称提名委员会评估董事候选人的方式公平透彻。陈积光星期六发函，对米支付文告中关于认为他、陈威宏和伍永瑞不是合适董事人选的理由，作出回应。陈积光是豪利控股（Oxley）主席，他指出米支付的提名委员会对豪利的澳大利亚子公司Pindan集团发表贬低评论，认为这家公司“近期引起的一些问题令人担忧”。有鉴于此，提名委员会认为他们三人不适合出任董事。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 米支付 陈积光 Pindan集团 豪利控股 海峡时报指数 Straits Times Index 开拓更多商业合作 新英数码经济协定正式展开磋商