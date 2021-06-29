海指交易淡静 吉宝及胜科海事交投最活跃 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年6月29日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 疫情相关消息导致亚太股市表现疲软，而本地股市昨日（6月28日）在淡静交易中继续小涨，市场注意继续聚焦于吉宝企业（Keppel Corp.）的岸外与海事业务和胜科海事（Sembcorp Marine）谈商中的合并案，全场交易总值约15％来自吉宝企业与胜科海事。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数闭市报3126.88点，小涨5.28点或0.17％，这是海指连续四个交易日上涨。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡股市 本地股市 海峡时报指数 海峡指数 海指 冠病疫情 吉宝企业 胜科海事 新航 新交所监管公司 美鹰酒店信托 拟通过特殊目的收购公司 Carousell要在美国上市 建筑发展商施工时间受干扰 三临时纾困措施延长多六个月