海指交易淡静 吉宝及胜科海事交投最活跃

疫情相关消息导致亚太股市表现疲软，而本地股市昨日（6月28日）在淡静交易中继续小涨，市场注意继续聚焦于吉宝企业（Keppel Corp.）的岸外与海事业务和胜科海事（Sembcorp Marine）谈商中的合并案，全场交易总值约15％来自吉宝企业与胜科海事。

反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数闭市报3126.88点，小涨5.28点或0.17％，这是海指连续四个交易日上涨。