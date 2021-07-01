金光能源与资源 Golden Energy & Resources

这只股票自1999年7月2日上升至38.00元后，就以五波缓缓下跌。2003年4月28日股价下试1.25元，并于其每周一杆图以“主要转向”信号完成A大波，随即进入具三波走势的B大波。2004年元月8日股价回升至10.75元结束了a波，旋下调至同年3月16日的7.00元，此为b波。2005年4月12日股价上升至27.25元，且于当天以“转向”信号完成了c波，同时为B大波画下句号，遂进入具三波的C大波跌势。2009年3月16日股价下探0.75元结束了（a）波，接着回扯至同年6月2日的5.50元，并于其每月一杆图以“转向”信号完成了（b）波。2020年3月17日股价终于下跌至0.096元，旋于其每月一杆图以“主要转向”信号结束了（c）波，同时为C大波画下句号，遂止跌回升。同年4月1日股价上升至0.198元完成了第（1）波，接着回扯至11月4日的0.143元结束了第（2）波。估计股价目前正处第（3）波升势，短期回扯或将填补介于0.23元与0.225元间的缺口，过后当升试0.45元的阻力线了。

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