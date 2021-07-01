四方屏幕授课开拓一片新天地

冠病暴发以来，新加坡经历阻断措施、防疫措施放宽又收紧的不同解封阶段，目前又因为出现社区新感染群而面对不明朗因素。

本地户外游乐场、补习中心和卡拉OK业者，面对防疫措施和安全距离等新常态，在业务与运营上都面对重大挑战与冲击。