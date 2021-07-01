四方屏幕授课开拓一片新天地 订户 来自 / 联合早报 文 / 韩宝镇 摄影 / 林泽锐 发布 / 2021年7月1日 5:00 AM 补习中心Study Room创办人林韦亦表示，公司重视创意教学，并且有一个口号——“不仅仅是课程”（More than curriculum），所追求的正是赋予学生课堂以外更多的知识，让他们扩大视野和增广见闻，而推行网课能够落实这样的理念。（林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 冠病暴发以来，新加坡经历阻断措施、防疫措施放宽又收紧的不同解封阶段，目前又因为出现社区新感染群而面对不明朗因素。本地户外游乐场、补习中心和卡拉OK业者，面对防疫措施和安全距离等新常态，在业务与运营上都面对重大挑战与冲击。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 补习中心Study Room 网课 中小企业SME专版 疫情求存转型突围系列 金管局：与去年3月首次推出时相比 延长贷款及保险纾困申请率减逾80％ 孟文能：楼市没有过热 目前不必出台降温措施