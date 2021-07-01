四方屏幕授课开拓一片新天地

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来自 / 联合早报

文 /
韩宝镇

摄影 /
林泽锐

发布 / 2021年7月1日 5:00 AM

补习中心Study Room创办人林韦亦表示，公司重视创意教学，并且有一个口号——“不仅仅是课程”（More than curriculum），所追求的正是赋予学生课堂以外更多的知识，让他们扩大视野和增广见闻，而推行网课能够落实这样的理念。（林泽锐摄）
补习中心Study Room创办人林韦亦表示，公司重视创意教学，并且有一个口号——“不仅仅是课程”（More than curriculum），所追求的正是赋予学生课堂以外更多的知识，让他们扩大视野和增广见闻，而推行网课能够落实这样的理念。（林泽锐摄）

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冠病暴发以来，新加坡经历阻断措施、防疫措施放宽又收紧的不同解封阶段，目前又因为出现社区新感染群而面对不明朗因素。

本地户外游乐场、补习中心和卡拉OK业者，面对防疫措施和安全距离等新常态，在业务与运营上都面对重大挑战与冲击。

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