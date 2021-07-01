孟文能：楼市没有过热 目前不必出台降温措施

新加坡房地产市场在冠病疫情期间保持坚韧，但政府不认为市场过热，目前无须推出新的房地产降温措施。

金管局局长孟文能说，尽管我国去年面对疫情的打击，经济也陷入衰退，今年的冠病疫情风险也难以预料，但房地产市场表现极为坚韧。

去年的名义国内生产总值（nominal GDP）萎缩8.2％，住宅价格指数却上升1.6％。截至今年第一季，私宅价格指数比疫情前高出5.6％，而名义国内生产总值却比疫情前低4％。

他说，金管局、国家发展部和市区重建局依旧高度关注房屋价格持续上涨的情况。房价和收入的差距持续扩大将导致市场无法维持稳定，也会影响房屋的可负担程度。

我国房地产市场在去年的疫情高峰期过后迅速反弹，市建局私宅价格指数今年第一季出现近三年来最大增幅，环比上升了3.3％，而年比则上升6.6％。这加深了市场对政府会继2018年之后推行新降温措施的担忧。

对此，孟文能表明，暂时不会采取行动。

“我们不认为现在的房地产市场过热，若是如此，就表示我们没把工作做好，政府就是要防止市场过热。”

他还说，绝对不会事先表明会实行新的降温措施，因为这就失去了出台新措施的意义。他重申政府密切留意市场走势，并希望市场能保持稳定，政府就无须采取任何行动。