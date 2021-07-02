分析师：若因疫情无法如期竣工 共担房屋延误费用对买卖双方有利

政府推出同买家与发展商有关的新纾困措施，包括买家可以要求发展商补贴他们自掏腰包所涉及的费用，并以原先违约金的70％为限，以及发展商通知买家延迟交房的期限可长达122天。

房屋竣工日期延误，政府推出同买家与发展商有关的新纾困措施即日生效，发展商和买家须共同承担竣工日期延误的费用，包括租金及租用房子相关的费用。分析师认为这对双方都有利。