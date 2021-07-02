分析师：若因疫情无法如期竣工 共担房屋延误费用对买卖双方有利 订户 来自 / 联合早报 文 / 韩宝镇 发布 / 2021年7月2日 5:00 AM 新措施包括买家可以要求发展商补贴他们自掏腰包所涉及的费用，并以原先违约金的70％为限，以及发展商通知买家延迟交房的期限可长达122天。（档案照） 字体大小: 小 中 大 政府推出同买家与发展商有关的新纾困措施，包括买家可以要求发展商补贴他们自掏腰包所涉及的费用，并以原先违约金的70％为限，以及发展商通知买家延迟交房的期限可长达122天。房屋竣工日期延误，政府推出同买家与发展商有关的新纾困措施即日生效，发展商和买家须共同承担竣工日期延误的费用，包括租金及租用房子相关的费用。分析师认为这对双方都有利。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病19（临时措施）法令8C部分 冠病19（临时措施）（8C部分纾困）条规 发展商 买家 陈圣辉：本地企业可与科技平台联手闯海外市场 我国失业率连跌七个月 5月份整体降至2.8％