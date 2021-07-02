福源金属制造 Hg Metal Manufacturing

这只股票自2003年2月5日下跌至0.33元后，就进入三大波回扯走势。2005年元月3日股价上升至2.57元完成了A大波，接着回落至同年12月16日的1.13元，此为B大波。2008年5月12日股价上升至3.36元，并于每周一杆图以“转向”信号结束了C大波，遂进入五波跌势。2009年3月6日股价下跌至0.605元完成了第（1）波，过后回扯至同年6月2日的1.53元，此为第（2）波。2016年8月4日股价下滑至0.20元结束了第（3）波，随后回扯至2017年9月26日的0.50元，且于当天以“转向”信号完成了第（4）波。2020年8月19日股价下探0.152元结束了第（5）波，旋止跌回升。截至今年4月27日股价已经上升至0.38元。由于股价自2009年6月2日的1.53元下跌至上述的0.152元期间，每月一杆图中的“动力”信号却从负号界域的3.66910上升至负号界域的2.25016，如今已经穿上“中性线”而进入正号界域的0.23564处。短期回扯，充其量也只能填补介于0.225元与0.22元的缺口，过后重返升势，当试0.83元的阻力线了。

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