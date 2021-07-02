缺乏明显利好因素 海指微跌6.27点

缺乏明确利好因素，本地股市在2021下半年的首个交易日小幅收低，下滑6.27点或0.20％。有分析师认为，短期疲软不影响本地股市的上升趋势。

新加坡海峡时报指数闭市报3124.19点。全场交易量13亿3000万股，交易值9亿7542万元，上升股202只，下跌股177只。

海指在淡静中结束了下半年的首个交易日。CMC市场分析师王绥勤接受《联合早报》采访时说：“目前似乎没有明显的利好消息来推动本地股市上涨。首先，中国财新制造业采购经理指数（PMI）来到三个月的最低点51.3。其次，美国将公布6月份非农就业数据，那是美国联邦储备局用以决定货币政策走向的关键参考数据之一。”

如果就业市场转强，可能加深联储局缩减资产负债表的决心，减少目前每个月1200亿美元（约1620亿新元）的债券收购规模。此前，联储局主席鲍威尔证实，决策者有意开始讨论缩减资产负债表的计划已造成市场震荡。

王绥勤说，海指近期的关键支撑水平依旧是3050至3080点。

从技术分析来看，银河—联昌证券（CGS-CIMB）分析师林秀琪和黄春兴说，海指6月份的表现虽然令人失望，但在3100点附近持续出现买入压力，显示股市上升趋势依然完好。

两人预计海指将继续走高，在未来几周内将测试3280的阻力水平。如果股市再走软，3060至3100点将是短期内的支撑。

林秀琪和黄春兴维持海指年终目标预测，认为股市将攀升到3488点。

30只海指股之中，昨天有18只收低，跌最多的是丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust），下滑3分或1.39％，闭市报2.13元。

扬子江船业订单创新高 表现全天最佳

少数逆市上扬且涨最多的是扬子江船业（Yangzijiang），闭市报1.43元，涨2分或1.42％。

扬子江船业于本周三披露，再获得11艘船的新订单，价值8亿7100万美元。集团的总订单额因而达到77亿2000万美元，创历来新高。

个股消息，新电信（Singtel）昨日开市前披露，和私召车巨头Grab合组的财团已向马来西亚国家银行提交数码银行执照申请。根据马来西亚国家银行提供的指引，预料在2022年第一季之前发出最多五张数码银行执照。

大华银行（UOB）获债券持有人同意，将3亿5000万英镑（约6亿5000万新元）的浮动利率资产担保债券（covered bonds）的基准利率，从伦敦银行同业拆息率（LIBOR）转为英镑隔夜平均利率指数（SONIA）。

马来西亚发展商Aspen集团股价大涨17.11％，也是全天交易量最高的首五只股之一，引起新加坡交易所关注。集团回应新交所询问时表示，公司没有还未发布的信息可解释交易量为何大增，也不清楚其他可能造成股价异常波动的原因。