社会元素日益受企业重视 维护人权与劳工权利成全球共识

社会元素作为环境、社会与治理（Environment、Social and Governance，简称ESG）要素之一，很容易被环境元素的光芒所掩盖。

然而，越来越多企业对社会元素再也不敢忽视，尤其随着维护人权和劳工权利已成为全球共识。

什么是社会元素？最简单例子便是强迫劳动，企业一旦卷入强迫劳动争议不免引起广泛注意，也会直接影响一家公司的业绩。

例如，全球最大手套制造商顶级手套（Top Glove）日前有两批总值120万美元（161万新元）的产品遭美国海关与边境保护局（CBP）扣押，因为当局认为这些手套是强迫劳动的成果。

美国去年7月指顶级手套迫使员工超时工作及工作环境恶劣，禁止集团的产品进口。北美作为顶级手套的最大市场，占2020财年整体销售量22％，入口禁令让顶级手套2021财年第三季北美销售量环比下挫68％。

为了争取美国取消禁令，顶级手套去年10月宣布，分12个月向至少1万2000名外籍员工发放总额约4000万美元的赔偿金。集团表明已解决国际劳工组织所有11项强迫劳动指标，包括扣押证件、超时工作、克扣工资及限制员工行动等。

社会元素同时注重公司企业社会责任参与度

除了防范强迫劳动，禁止童工及倡导性别平等也是现代企业普遍追求的目标，这反映公司的劳动力政策是否公平及人权记录是否良好。

此外，社会元素不仅关注雇主与员工之间关系，同时注重公司的企业社会责任（CSR）参与度、与其他利益相关者的关系。

成立于1997年的非营利机构全球报告倡议组织（GRI）对企业社会责任的做法及评估制定明确框架，并于2019年在新加坡设立亚细安办事处，获得多家本地上市公司的支持，包括城市发展（CDL）、凯德集团（CapitaLand）、星展集团（DBS）及吉宝企业（Keppel）等，CDL更是本地首家企业按GRI标准发布可持续发展报告。

CDL在2021财年可持续发展报告中披露，集团向奋勇基金（Invictus Fund）捐款超过40万元以帮助弱势族群，更透过公司内部筹款8万8000元以在病毒阻断期间为近1500名员工提供必需品。另外，集团每年向购房者及办公室、工业和零售房地产租户做满意度调查，目标设在至少70％至80％。

世界向低碳经济转型 投资者对环境关注度上升

随着世界向低碳经济转型，许多投资者对环境的关注度上升，而疫情的出现让人们重新关注健康和更广泛的社会不平等问题。

根据金融数据科技公司路孚特（Refinitiv）今年第一季数据，全球可持续金融债券发行量达2865亿美元，相当于去年同期发行量的两倍多，其中社会债券（social bond）发行量为918亿美元，较去年同期多出近九倍。

顾名思义，社会债券是为创造社会价值的项目提供融资。除了社会债券，更有性别债券（gender bonds）推动性别平等，如华侨银行印度尼西亚子公司OCBC NISP去年发行性别债券，资金用来向女企业家和她们创办的中小企业提供融资。