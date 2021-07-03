今年来售价仅比去年全年微跌2.5％ 分层地契办公楼市场具韧性

莱坊研究部主管郑卫铭指出，在后冠病世界，随着人们考虑到购买办公楼自用、投资潜力，以及科技所促成的适当空间要求，分层地契办公楼将可能给投资者带来独特的机会。

尽管去年暴发的冠病疫情造成市场环境显得悲观与谨慎，但本地分层地契办公楼市场保持韧性，去年的平均价格同比下跌3.2％至每平方英尺2093元，而今年以来售价仅比去年全年微跌2.5％，报每平方英尺2046元。

根据莱坊的报告，本地属于分层地契的办公楼，占总办公楼空间16.6％，总面积为1460万平方英尺。超过55％的分层地契办公楼位于中央商业区。

莱坊研究部主管郑卫铭指出，在后冠病世界，随着人们考虑到购买办公楼自用、投资潜力，以及科技所促成的适当空间要求，分层地契办公楼将可能给投资者带来独特的机会。

本地办公楼一般分为单一业主拥有和分层地契。

发展商在建造分层地契办公楼时，会把空间划分为各个办公单位。

同分层地契公寓一样，这些办公楼单位也售卖给用户或投资者。不同的是，分层地契办公楼无须交付额外买方印花税（ABSD）。

自2015年以来，本地分层地契办公楼的每年交易量少于400宗，因为市场未定期有这类新项目。

在去年阻断措施（去年4月7日至6月1日）期间以及随后的经济衰退，分层地契办公楼的交易量与售价也下滑。

郑卫铭认为，永久与广泛的居家办公做法，无可避免降低了对分层地契办公空间的净新需求。不过，这类萎缩压力将可能被进驻本地的全球科技巨头和跨国企业所抵消。

他指出，分层地契办公楼的一些特点，也会让投资者受益。

一个传统优势是可以对冲办公楼租金周期的波动性。从现金流来看，同更新租约的租金相比，摊还购买分层地契办公楼的抵押贷款更易于预测。

分层地契办公楼的业户，也可根据经济环境，决定是要出租单位或留着自己使用。

郑卫铭指出，不是每个人都有能力买下整栋大楼，想在办公楼市场分得一杯羹的小企业、家族企业、起步公司和个别散户投资者，分层地契办公楼是可行的选择。

此外，小企业或家族企业对办公空间也能有更大的控制权。配合灵活工作安排，多出来的空间也可以让转租赚取收入。