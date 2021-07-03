金管局将评估 币安亚洲申请执照事宜

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月3日 5:00 AM

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世界最大加密货币交易所币安（Binance）面对海外监管机构所采取的行动，新加坡金融管理局（MAS）将向正在申请本地执照的币安亚洲服务公司（Binance Asia Services）进一步跟进。

币安位居全球加密货币交易所之首已有多年。币安亚洲服务公司是它在本地的业务，正在向金管局申请执照，以继续在本地提供数码付款代币（digital payment token）服务。它在本地经营的Binance.sg平台，相当受本地人欢迎，用它买卖比特币和其他加密货币。

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