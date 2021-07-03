金管局将评估 币安亚洲申请执照事宜 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月3日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 世界最大加密货币交易所币安（Binance）面对海外监管机构所采取的行动，新加坡金融管理局（MAS）将向正在申请本地执照的币安亚洲服务公司（Binance Asia Services）进一步跟进。币安位居全球加密货币交易所之首已有多年。币安亚洲服务公司是它在本地的业务，正在向金管局申请执照，以继续在本地提供数码付款代币（digital payment token）服务。它在本地经营的Binance.sg平台，相当受本地人欢迎，用它买卖比特币和其他加密货币。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡金融管理局 金管局 币安 数码付款代币 监管机构 付款服务法令 反洗钱 打击恐怖主义 加密货币 交易所 执照申请 评股论经 连续12个月扩张 新订单推动我国6月制造业PMI攀高至50.8