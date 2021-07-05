新加坡执行总裁林逸陶：包装改用可循环材料电动车送货 欧莱雅坚持为可持续发展尽一分力

总裁会客室

欧莱雅新加坡执行总裁林逸陶本身热爱大自然，也注重环保。她受访时表示，从今年2月开始，公司线上购物的外部包装一律改为纸质的可再循环材料。公司也尝试利用电动车送货，从位于本地西部的仓库送到西部40家分店，之后会再考虑进一步扩展至全国。

冠病疫情带动线上购物销售热潮，但外部包装制造了许多不必要的垃圾，特别是无法再循环的泡棉。

追求可持续发展理念的法国美妆巨头欧莱雅（L'Oréal）从今年2月开始，本地消费者无论是到电子商务平台Lazada和Shopee，或是公司品牌网站购买，线上购物的外部包装一律改为纸质的可再循环材料。

尽管这样的做法使送货成本倍增，但欧莱雅新加坡执行总裁林逸陶接受《联合早报》访问时表示，公司选择自行承担，并没有转嫁给消费者。

从今年4月起，公司尝试利用电动车来送货，从位于本地西部的仓库送到西部40家分店，目标是把送货路线的碳排放减少一半，之后会再考虑进一步扩展至全国。

林逸陶本身热爱大自然，在冠病疫情暴发之前到世界各地去旅游和潜水，发现塑料污染问题越来越严重。她个人注重环保，每天出门都会自备水瓶，也尽可能减少使用塑料袋，因此她对于能协助集团实践可持续发展目标，觉得非常有成就感。

“我坚信我们每个人都可以在社会中发挥一定作用。”

尽管疫情来袭及各国边境封锁对本地零售业造成严重冲击，但林逸陶表示，公司产品主要针对本地消费者，并没有受到外国旅客人数锐减的太大影响，反而有不少产品的销售在去年取得双位数增长。

创办于1909年的欧莱雅，业务遍布全球，旗下拥有36个品牌，覆盖化妆品各个领域，以满足世界各地消费者的多样化需求。品牌组合分为四类，即高档化妆品、大众化妆品、专业美发产品及活性健康化产品。

集团目前在新加坡共推出16个品牌，包括属于高档化妆品的兰蔻（Lancome）、科颜氏（Kiehl's）和圣罗兰美妆（YSL Beauty）等，以及属于大众化妆品的巴黎欧莱雅（L'Oréal Paris）及美宝莲（Maybelline New York）。

林逸陶指出，本地消费者有很高的消费能力，愿意花钱买较昂贵的高档化妆品及活性健康化产品，相信是因为疫情期间无法出国旅行，只好在国内消费，再加上居家办公，有更多时间来呵护自己。

疫情下加速拓展线上销售及实践美容科技

随着人们出门上街戴口罩已成为常态，护肤和防晒产品的需求强劲，尤其具有补水和对抗粉刺功效的产品。尽管戴上口罩，但仍阻挡不了国人爱美的天性，长效彩妆和眼妆的需求也很高。

另一方面，林逸陶表示，冠病疫情加速欧莱雅拓展产品线上销售及实践美容科技，例如兰蔻全球首家虚拟体验店去年8月在本地开幕，邀请香港明星郭富城线上直播，与粉丝分享护肤心得和生活近况。

这家虚拟店分为“发现”“探索”“启发”等五个区域，提供沉浸式3D虚拟购物体验。例如，访客可在“探索”区借助人工智能工具自拍做皮肤诊断，与品牌美容顾问交流，获取专业建议。

在林逸陶看来，现在的消费者熟悉科技，在他们走进实体店之前，对与品牌之间互动都抱有更高期望。此外，消费者的偏好变化很快，这也是美妆品行业最大挑战，业者要不断研发新产品以迎合消费者需求。

亚太区域销售额

全球七区唯一双位数增长

作为全球几乎无人不晓的美妆品牌，欧莱雅的产品销售并未遭受疫情拖累，今年首季销售额同比增长5.4％至76亿1000万欧元（121亿6000万新元），在中国市场强劲增长的推动下，亚太区域同比增长19.1％至17亿8000万欧元，是全球七个区域之中唯一取得双位数增幅的。

欧莱雅是在1990年进军新加坡，并于2013年和2014年在本地设立南亚太和亚太旅游零售的区域枢纽，共雇用超过550名职员。

去年11月，欧莱雅决定把亚太市场划分为两大区块，中国大陆、香港、台湾、日本和韩国市场由欧莱雅中国总裁梅加班（Fabrice Megarbane）负责；南亚太、中东和北非（SAPMENA）市场由原任欧莱雅英国和爱尔兰总裁夏尔马（Vismay Sharma）接管。

另外，欧莱雅去年宣布把SAPMENA总部设在我国，原本位在乔治街一号（One George Street）的办公室会在今年底之前迁至莱佛士码头一号大厦（One Raffles Quay）。

林逸陶认为，新加坡作为南亚太区域中心，是通往中东和北非的绝佳枢纽。

“本地拥有出色的经商基础设施，更是世界最具创新生态系统的市场。这将增强我们的创新文化，既可以利用新兴技术来改变消费者，同时吸引最优秀的人才和合作伙伴。”

林逸陶说，欧莱雅新加坡在人才中心和推动美容科技方面发挥重要作用，特别是新加坡正朝智慧国迈进。本地同事与SAPMENA总部同事如今在同一屋檐下，相信能促进更多业务讨论，更有利职业发展。

林逸陶去年上任就遇阻断挡路

每天都须为业务继续做重要决定

来自香港的林逸陶自2014年加入欧莱雅，曾担任亚太区域旅游零售执行业务总监，主要负责机场免税区的产品销售。她是在去年3月出任新加坡执行总裁一职，刚上任不到两个星期就碰上我国实施病毒阻断措施。

回想起我国长达八周的病毒阻断期，林逸陶直言非常具有挑战，每天都须做出重要决定，包括关闭办公室及如何确保业务继续等，但幸好“我有一个非常强大和经验丰富的团队”。

现年40多岁的林逸陶本身热衷于美容保养，每天出门之前都习惯化妆，平常也会涂抹至少10样保养品，已驾轻就熟的她早晚仅需要半小时就能完成所有步骤。她也拥有上百只口红，最爱唇色便是亮红色，因为能让她看起来非常有精神。