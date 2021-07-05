比去年全年高出78.7% 今年上半年大宗房地产交易总额达91亿7000万元

在住宅和工业房地产交易的带动下，新加坡在今年上半年的大宗房地产交易总额达到91亿7000万元，比去年全年高出78.7%。

根据世邦魏理仕（CBRE）日前发布的报告，单是今年第二季，大宗房地产交易额就有51亿1000万元，环比增长26.0%，同比增长1.3倍。

该公司资本市场主管郑兆能说：“新加坡活跃的大宗房地产销售情况表明，市场有大量的流动资金等待部署，投资者并没有被旅行限制和最近的高警戒病毒阻断措施所阻挠。