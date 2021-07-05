比去年全年高出78.7% 今年上半年大宗房地产交易总额达91亿7000万元 订户 来自 / 联合早报 文 / 韩宝镇 发布 / 2021年7月5日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 在住宅和工业房地产交易的带动下，新加坡在今年上半年的大宗房地产交易总额达到91亿7000万元，比去年全年高出78.7%。根据世邦魏理仕（CBRE）日前发布的报告，单是今年第二季，大宗房地产交易额就有51亿1000万元，环比增长26.0%，同比增长1.3倍。该公司资本市场主管郑兆能说：“新加坡活跃的大宗房地产销售情况表明，市场有大量的流动资金等待部署，投资者并没有被旅行限制和最近的高警戒病毒阻断措施所阻挠。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 大宗房地产交易 住宅 工业 办公楼 海峡时报指数 Straits Times Index 提议修改公司注册法案数条例 财政部和ACRA征询公众意见