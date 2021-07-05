海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（6月28日）曾论及指数仍有可能向上填补介于3136.57点与3144.16点的缺口，毕竟这是临别秋波，一旦跌穿3023.95的支撑点，当有骤跌，或许此支撑点是指数未来走势的启明星。当时指数为3121.60点左右。见报当天指数回升至3134.64点，无奈后劲不足，指数竟于29日跳空下探3089.49点，遂在介于3121.97点于3126.86点间留下缺口。30日指数却骤然跳空直升3145.77点，不但填补了上述第二个缺口，同时也将上述第一个缺口给填补了。由于升势特急，造成介于3096.31点与3089.49点间出现缺口。7月1日指数略微上升至3147.88点，可惜尽显疲态，竟于当天以“转向”信号闭市。2日指数一度回升至3142.30点，无奈力不从心，终日仅在3142.30点及3123.48点间，这狭小波幅中摆动。由于指数目前其每日一杆图中的信号确实偏弱，可是其每周一杆图却风华正茂，究竟指数能否在本周内填补上述第三个缺口及介于3089.49点与3087.20点的缺口，或将是他日走势的指南针了。

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