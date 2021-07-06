5月份零售业销售额增79.7％ 为历来最大同比增幅

我国零售业销售额连续第四个月增长，5月份同比增加79.7％，高于4月份的54％，也是历来最大同比增幅。

这是因为零售销售去年5月冠病阻断措施期间跌入低谷造成的超低比较基础。

经济师预料今年全年的零售销售增长，将介于10％至11％。

新加坡统计局昨天公布的零售业销售指数（Retail Sales Index）报告显示，如果不包括汽车销售，5月的零售销售同比增加61.6％。

经季节性调整，5月的零售销售环比下跌6.8％；不包括汽车销售则下滑5.2％。

5月份的总零售额约为33亿元，其中网络零售销售贡献约13.7％。若剔除汽车销售，总零售额约为28亿元。

华侨银行经济师林秀心接受《联合早报》访问时表示，去年5月的冠病阻断措施促使零售销售跌入谷底，当时同比下挫51.65％。

相比之下，今年的5月虽然进入高警戒解封第二阶段，但零售店面并没有关闭，防疫措施较宽松，而国内需求也更为稳定。

不过，她也发现，可选消费品，例如百货公司、服装和鞋子、手表和珠宝以及休闲用品的销售环比都下滑，显示从5月16日开始的高警戒解封第二阶段对私人消费起了一些抑制作用。

大华银行经济师颜圣充说，今年首5个月，本地零售销售已经增长19.1％。除了超市和杂货店之外，5月的创纪录高增长是由广泛的复苏带动。

其中，手表和珠宝同比飙涨2090％，服装和鞋子同比上扬447.1％，汽车同比上升421.2％。

他指出，尽管5月表现强劲，但零售销售仍未恢复到冠病前的水平。5月份的零售销售指数为84.8，而2015年至2019年的五年指数均值为98。

他认为，网上零售需求连续两个月下滑，5月同比下跌1.1％，显示国内需求仍然疲弱。

展望零售销售接下来的情况，颜圣充认为，随着本土传播感染跌至单位数，而人力市场也在逐渐好转，零售销售今年接下来将继续扩张。

林秀心指出，随着我国在6月中回返高警戒解封第三阶段，若旅游走廊的国际边境开始逐渐开放，零售业可能会有更多的喘息机会。

她说：“零售销售可能在年底或明年初重返冠病前的水平，但仍然有赖汽车销量和以上因素和的表现。”