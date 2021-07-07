绿科首席独立董事余光华辞两公司董事职 专家：董事身兼多职应设限以提升治理水平

绿科控股（ecoWise Holdings）首席独立董事余光华辞去另两家本地上市公司的董事职务，以专注处理集团近期陷入的管理层纠纷。

受访企业治理专家认为我国须进一步设限一人能兼任多少家公司的董事，以提升企业治理水平。

余光华周一辞去祥发控股（CFM）和餐饮集团Chaswood Resources的独立董事职务。《联合早报》之前刊登关于上市公司独立董事是否分身乏术的专题报道，余光华在七家本地上市公司担任董事，是“最忙碌独立董事”之一。