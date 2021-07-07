绿科首席独立董事余光华辞两公司董事职 专家：董事身兼多职应设限以提升治理水平 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 发布 / 2021年7月7日 5:00 AM 现年75岁的余光华此前共兼任七家上市公司的董事职务，是本地最忙碌独立董事之一。（档案照） 字体大小: 小 中 大 绿科控股（ecoWise Holdings）首席独立董事余光华辞去另两家本地上市公司的董事职务，以专注处理集团近期陷入的管理层纠纷。受访企业治理专家认为我国须进一步设限一人能兼任多少家公司的董事，以提升企业治理水平。余光华周一辞去祥发控股（CFM）和餐饮集团Chaswood Resources的独立董事职务。《联合早报》之前刊登关于上市公司独立董事是否分身乏术的专题报道，余光华在七家本地上市公司担任董事，是“最忙碌独立董事”之一。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 余光华 绿科控股 评股论经 本杰明控股 FJ Benjamin Holdgs