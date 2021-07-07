本杰明控股 FJ Benjamin Holdgs

这只股票于2007年10月2日上升至0.64元，随即于当天以“转向”信号结束了升势，旋带领股价进入三波跌势。2009年3月17日股价下滑至0.08元完成了（A）波，随即进入具三波的（B）波回扯。2009年9月28日股价上升至0.32元，并于其每周一杆图以“主要转向”信号结束了（a）波，过后下调至2010年2月10日的0.192元，此为（b）波。同年9月17日股价上升至0.38元完成了（c）波，同时也为（B）波画下句号，旋进入具五波的（C）波跌势。2011年12月13日股价下跌至0.22元结束了第（1）波，旋回扯至2012年2月8日的0.30元完成了第（2）波。2016年9月28日股价下试0.03元结束了第（3）波，接着回扯至2017年11月21日的0.086元，此为第（4）波。2020年11月16日股价终于下跌至0.013元，并于当天以“主要转向”信号完成了第（5）波，同时为（C）波画下句号，遂以一个“斜向交叉”止跌回升。截至今年3月4日股价已于0.054元完成了图中的第（二）点，估计第（三）点回扯一旦结束，股价当升试0.09元及0.15元的阻力线了。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。