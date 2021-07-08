杨莉明：过去五年 资讯通信媒体业增速持续高于整体经济

我国资讯通信媒体业继续展示高于整体经济的强劲增长表现，而且将继续创造更多吸引人的就业机会。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明昨日在本地公司恩士讯（NCS）的一项活动上讲话时，作出以上表示。

去年取得4.8％增长率

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

她指出，资讯通信媒体行业过去五年的增速持续高于整体经济，去年当整体经济收缩5.4％时，它仍取得4.8％增长率，并且在可预见的未来将继续增长。去年这个行业的就业增加了8000多人或5％，本地人的占比过去几年维持在约四分之三。