杨莉明：过去五年 资讯通信媒体业增速持续高于整体经济 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年7月8日 5:00 AM 通讯及新闻部长杨莉眀（中）与新电信集团总裁袁坤满（左）和恩士讯公司总裁黄国斌在新品牌揭幕仪式后合影。（通讯及新闻部提供） 字体大小: 小 中 大 我国资讯通信媒体业继续展示高于整体经济的强劲增长表现，而且将继续创造更多吸引人的就业机会。通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明昨日在本地公司恩士讯（NCS）的一项活动上讲话时，作出以上表示。去年取得4.8％增长率她指出，资讯通信媒体行业过去五年的增速持续高于整体经济，去年当整体经济收缩5.4％时，它仍取得4.8％增长率，并且在可预见的未来将继续增长。去年这个行业的就业增加了8000多人或5％，本地人的占比过去几年维持在约四分之三。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 杨莉明 创业新手感念母亲辛劳 创办本土催乳饼干品牌 阿里巴巴环球课堂 本月22日线上进行智慧商业5.0课程