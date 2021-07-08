外滩中心 Bund Center

这只股票自2010年7月15日升试1.27元后，就出现三大波调整。2011年12月20日股价下跌至0.49元，并于当天以“转向”信号完成了A大波，随即进入具三波走势的B大波。2012年2月9日股价回升至1.12元结束了a波，接着回扯至同年8月13日的0.61元，且于其每周一杆图以“主要转向”信号完成了b波。2013年6月4日股价上升至1.26元结束了c波，同时为B大波画下句号，遂进入具三波的C大波跌势。2016年2月10日股价下跌至0.60元完成了（a）波，过后回扯至同年5月20日的0.85元，此为（b）波。2020年3月26日股价下探0.41元结束了（c）波，同时为C大波画下句号，旋止跌回升，并形成一个升势“斜向交叉”。同年7月6日股价上升至0.60元完成了图中的第（二）点，接着下调至同年7月30日的0.435元，且于当天以“主要转向”信号结束了第（三）点。截至今年6月3日股价已经上升至0.62元。估计一旦“动力”信号从目前负号界域的0.20952穿上“中性线”，势必带领股价升试位于0.79元及0.82元的阻力线了。

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