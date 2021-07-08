新加坡美国商会推出合作项目 促进跨国和中小企业合作关系 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄琇惠 发布 / 2021年7月8日 5:00 AM 新加坡美国商会会长雷闲闲博士说，SME ACCelerate旨在通过促进跨国公司和中小企业之间的更深入合作，以建立和支持一个有效和开放的生态系统。（新加坡美国商会提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡美国商会（AmCham Singapore）推出商业合作项目——SME ACCelerate，以通过战略伙伴关系、营运方面的支持以及培训与发展计划，促进跨国公司和本地中小企业的合作关系。通过这个项目，新加坡美国商会旗下的跨国公司和中小企业会员有机会探讨获得资金的途径、政府补助的申请、会计、财务和通信策略等方面的问题和解决方案。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中小企业 跨国公司 数码化 创业新手感念母亲辛劳 创办本土催乳饼干品牌 阿里巴巴环球课堂 本月22日线上进行智慧商业5.0课程