新加坡美国商会推出合作项目 促进跨国和中小企业合作关系

新加坡美国商会（AmCham Singapore）推出商业合作项目——SME ACCelerate，以通过战略伙伴关系、营运方面的支持以及培训与发展计划，促进跨国公司和本地中小企业的合作关系。

通过这个项目，新加坡美国商会旗下的跨国公司和中小企业会员有机会探讨获得资金的途径、政府补助的申请、会计、财务和通信策略等方面的问题和解决方案。