创业新手感念母亲辛劳 创办本土催乳饼干品牌

她没当过母亲，但目睹亲生母亲痛苦的第四期抗癌经历，却让她推己及人，心疼天下母亲的无私奉献，立志创立一家能够让母亲们活得更好的企业。

因为她的这份心意，本土催乳饼与新生妈妈护理品牌Gooberr，也因此在2019年诞生。

创办人陈睿杉（31岁）毕业自美国纽约大学，拥有金融学位和会计硕士学位的她，原本也同许多年轻人一样在金融界打滚与奋斗。她接受《联合早报》访问时回忆说：“知道母亲病情复发感到难过不已，而看到她每周身体插满管子，更是心痛欲绝。”