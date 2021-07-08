创业新手感念母亲辛劳 创办本土催乳饼干品牌 订户 来自 / 联合早报 文 / 韩宝镇 发布 / 2021年7月8日 5:00 AM 陈睿杉没有当过妈妈又是企业界新手，创业初期曾每晚挑灯研究有关催乳的资料，也一连几个月，日复一日动手尝试不同催乳饼干的食谱，结果弄得满屋子都是烘焙饼干的味道。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 她没当过母亲，但目睹亲生母亲痛苦的第四期抗癌经历，却让她推己及人，心疼天下母亲的无私奉献，立志创立一家能够让母亲们活得更好的企业。因为她的这份心意，本土催乳饼与新生妈妈护理品牌Gooberr，也因此在2019年诞生。创办人陈睿杉（31岁）毕业自美国纽约大学，拥有金融学位和会计硕士学位的她，原本也同许多年轻人一样在金融界打滚与奋斗。她接受《联合早报》访问时回忆说：“知道母亲病情复发感到难过不已，而看到她每周身体插满管子，更是心痛欲绝。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 催乳饼 新生妈妈 Gooberr 新加坡美国商会推出合作项目 促进跨国和中小企业合作关系 阿里巴巴环球课堂 本月22日线上进行智慧商业5.0课程