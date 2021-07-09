昂国企业 Engro Corporation

这只股票自1994年8月10日升试4.42元完成了A大波后，随即以五波缓缓下跌。1998年元月12日股价下跌至0.60元，并于该周每周一杆图以“主要转向”信号结束了第（1）波，接着回扯至1999年7月2日的1.80元，旋于该月每月一杆图以“主要转向”信号完成了第（2）波。经过了长达近乎七年的反复渐跌，股价于2006年8月23日终于下试0.54元结束了第（3）波。随后回扯至2007年7月16日的1.41元完成了第（4）波，随即进入第（5）波跌势。2009年3月25日股价下跌至0.54元，遂结束了第（5）波，同时也为B大波画下句号。此后，股价进入以三波走势的C大波。2015年4月14日股价上升至1.29元完成了（A）波，接着缓缓向下回扯至2020年7月14日的0.77元，此为（B）波。估计股价已经进入（C）波升势，而此（C）波又具五波。截至今年6月16日股价已经上升至1.44元。短期回扯，股价或将填补介于1.145元与1.09元间的缺口，过后重返升势，且可能试位于1.64元的阻力线。

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