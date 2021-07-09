受区域市场败跌影响 海指再跌34点

新加坡股市昨日受区域市场败跌影响，反映蓝筹股走势的海峡时报指数昨日下跌34.01点或1.08％，闭市报3107.59点，盘间一度逼近3100点的心理水平。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩受访时指出，美国纽约隔夜股市虽然上涨，但局限于大型银行股等。纽约股市周三再创新高对昨日的亚太股市情绪没什么帮助。亚太股市昨日明显下跌，波动率上升。市场显得谨慎，投资者似乎在担心，因为美元继续强劲。季节因素也有关系，传统上6月至8月的股市较疲软，要到9月或10月才回升。