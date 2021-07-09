受区域市场败跌影响 海指再跌34点 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年7月9日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡股市昨日受区域市场败跌影响，反映蓝筹股走势的海峡时报指数昨日下跌34.01点或1.08％，闭市报3107.59点，盘间一度逼近3100点的心理水平。新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩受访时指出，美国纽约隔夜股市虽然上涨，但局限于大型银行股等。纽约股市周三再创新高对昨日的亚太股市情绪没什么帮助。亚太股市昨日明显下跌，波动率上升。市场显得谨慎，投资者似乎在担心，因为美元继续强劲。季节因素也有关系，传统上6月至8月的股市较疲软，要到9月或10月才回升。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡股市 本地股市 海峡时报指数 海指 联邦储备局 量化宽松政策 亚太股市 马来西亚政治 吉宝企业 厨房文化公司 评股论经 吉宝企业1.21亿元脱售 德国法兰克福数据中心