受区域市场败跌影响 海指再跌34点

订户

来自 / 联合早报

文 /
王阳发

发布 / 2021年7月9日 5:00 AM

字体大小:

新加坡股市昨日受区域市场败跌影响，反映蓝筹股走势的海峡时报指数昨日下跌34.01点或1.08％，闭市报3107.59点，盘间一度逼近3100点的心理水平。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩受访时指出，美国纽约隔夜股市虽然上涨，但局限于大型银行股等。纽约股市周三再创新高对昨日的亚太股市情绪没什么帮助。亚太股市昨日明显下跌，波动率上升。市场显得谨慎，投资者似乎在担心，因为美元继续强劲。季节因素也有关系，传统上6月至8月的股市较疲软，要到9月或10月才回升。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容