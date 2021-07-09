吉宝企业1.21亿元脱售 德国法兰克福数据中心 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月9日 5:00 AM 吉宝企业以7600万欧元脱售Keppel DC Frankfurt 1数据中心。（吉宝企业提供） 字体大小: 小 中 大 吉宝企业（Keppel Corp）以7600万欧元（约1亿2160万新元）脱售位于德国法兰克福的数据中心Keppel DC Frankfurt 1。集团昨天发布文告宣布，旗下首峰数据中心基金（Alpha DC Fund）与吉宝数据中心（Keppel Data Centre Holdings）的合资公司Calcium DC，将脱售Keppel DC Frankfurt 1给在美国纽约证交所挂牌的数据管理公司Iron Mountain。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 胜宝工业信托两维权股东发公开信 指董事会不开特大规避金管局条例 评股论经