吉宝企业1.21亿元脱售 德国法兰克福数据中心

吉宝企业（Keppel Corp）以7600万欧元（约1亿2160万新元）脱售位于德国法兰克福的数据中心Keppel DC Frankfurt 1。

集团昨天发布文告宣布，旗下首峰数据中心基金（Alpha DC Fund）与吉宝数据中心（Keppel Data Centre Holdings）的合资公司Calcium DC，将脱售Keppel DC Frankfurt 1给在美国纽约证交所挂牌的数据管理公司Iron Mountain。