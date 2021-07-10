星展一办公建筑将转为 本地首个净零能耗银行建筑

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来自 / 联合早报

文 /
韩宝镇

发布 / 2021年7月10日 5:00 AM

星展集团位于纽顿地铁站附近的办公建筑，现在每年耗电量84万5000千瓦时。它将通过每年减少58万千瓦时的能源消耗，配合实地太阳能板制造其余所需能源来实现净零能耗的目的。（构想图由星展集团提供）
星展集团位于纽顿地铁站附近的办公建筑，现在每年耗电量84万5000千瓦时。它将通过每年减少58万千瓦时的能源消耗，配合实地太阳能板制造其余所需能源来实现净零能耗的目的。（构想图由星展集团提供）

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星展集团将投资超过500万元，把现有一座四层楼办公建筑，从目前相当于200户家庭的耗电量，转变为本地首个净零能耗的银行建筑。

改造这座办公楼的部分费用，将由建设局的绿色建筑创新组合计划资助。

该集团昨天（7月9日）做出宣布时指出，一旦竣工，这座位于纽顿地铁站附近的建筑，将加入全球少数增长中的零能耗建筑行列。目前，全球只有500多座这类商业建筑。

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