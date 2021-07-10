星展一办公建筑将转为 本地首个净零能耗银行建筑 订户 来自 / 联合早报 文 / 韩宝镇 发布 / 2021年7月10日 5:00 AM 星展集团位于纽顿地铁站附近的办公建筑，现在每年耗电量84万5000千瓦时。它将通过每年减少58万千瓦时的能源消耗，配合实地太阳能板制造其余所需能源来实现净零能耗的目的。（构想图由星展集团提供） 字体大小: 小 中 大 星展集团将投资超过500万元，把现有一座四层楼办公建筑，从目前相当于200户家庭的耗电量，转变为本地首个净零能耗的银行建筑。改造这座办公楼的部分费用，将由建设局的绿色建筑创新组合计划资助。该集团昨天（7月9日）做出宣布时指出，一旦竣工，这座位于纽顿地铁站附近的建筑，将加入全球少数增长中的零能耗建筑行列。目前，全球只有500多座这类商业建筑。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 评股论经 华侨银行拟三年投3000万元 为3万员工提供可持续发展培训