上半年店屋转手118宗 交易额增三成至8.36亿元

房地产咨询顾问莱坊近日发布研究报告指出，本地店屋市场从去年第四季开始复苏，今年第二季店屋交易额为4亿7070万元，环比增长28.8％。去年全年共完成144宗交易，交易额达9亿1178万元。

本地店屋具有升值潜能，越来越受投资者青睐，今年上半年店屋交易额同比增长29.9％至8亿3610万元，共完成118宗交易。

房地产咨询顾问莱坊（Knight Frank）近日发布研究报告指出，本地店屋市场从去年第四季开始复苏，今年第二季店屋交易额为4亿7070万元，环比增长28.8％。

去年全年共完成144宗交易，交易额达9亿1178万元。

除非冠病疫情再度升温，基于当前市场需求动力，莱坊看好今年全年店屋交易宗数有望突破200宗大关，交易额料超越2018年这过去五年来最高纪录14亿6000万元。

此外，许多业主积极出价来测试市场，使下半年店屋的交易价有望创新高。

今年店屋交易之中，永久地契店屋占比最大（78.8％），其余则为租赁地契（leasehold）店屋，占25宗，当中超过一半都位在（第二邮区）丹戎巴葛和安顺路这传统市中心一带，凸显买家对地理位置优越的租赁地契店屋很感兴趣并期待资本增值。

尽管永久地契店屋的地段每平方英尺平均售价在今年上半年环比下滑0.4％至4344元，但与去年同期相比却飙升59.5％。

租赁地契店屋的地段平均尺价环比上扬4.9％，同比则增长23％，这是因为丹戎巴葛和牛车水一带的租赁地契店屋取得更高交易价。

莱坊指出，今年上半年超过500万元的店屋交易比率为56.8％，高于去年下半年的42.2％。以平均总价（price quantum）来看，最大宗店屋交易位于新桥路277号和279号，转售价为2800万元，地段尺价1万1018元。

报告分析，丹戎巴葛91号的三层楼保留店屋估计业主持守逾15年之后以1050万元转手，回报率达460％。另外，位在市区边缘的店屋越来越受到买家关注，因为投资门槛相对较低。

例如（第八邮区）小印度一带完成26宗交易，占今年所有交易宗数五分之一，平均交易价为420万元，其中有18宗的交易价皆低于500万元。