全球未来五年手机钱包交易增长 我国列第三

新加坡是手机钱包交易额增长最快的东南亚市场，未来五年的年复合增长率为45.5％，全球排第三位。我国手机钱包交易额从去年的11亿6120万美元（15亿6880万新元），预计于2025年增长至75亿6570万美元。

金融科技公司Boku与数码科技分析机构Juniper Research日前联合发布2021年手机钱包报告指出，到2025年，本地的手机钱包渗透率预计将达到95％，手机钱包用户从去年的180万人，将增加到580万人。

报告写到：“新加坡的手机钱包市场规模小，也比较零散，但对许多商家来说仍具备吸引力，因为当地人相对富裕和更加国际化。”

本地的三个手机钱包增长率也在全球名列前茅。GrabPay、FavePay和DBS PayLah!未来五年年复合增长率预计为42.6％，排在第四至第六位，到2025年的交易额预计分别达到28亿美元、19亿美元和15亿美元。

东南亚未来五年 年复合增长率达25.5％

全球来看，手机钱包交易额增长排在第一和第二的是俄罗斯和巴西，年复合增长率是48％和45.8％。

若以区域来看，东南亚是世界上手机钱包增长最快的地区，未来五年的年复合增长率为25.5％。

在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南这六个市场，手机钱包的数量将从2020年的1亿4110万增至4亿3970万个。

这主要是因为电子商务的兴起，以及Grab和Gojek等超级应用的主导地位，尤其是在菲律宾和印尼等市场，加速推动了手机钱包的采纳率。

Boku指出，东南亚是世界上数码化进程最迅速的地区之一。2020年，该区域新增4亿名互联网用户，70％的人都经常上网。再加上冠病大流行期间的封锁带来的消费趋势，推动电子商务的熟悉程度和手机钱包使用大幅上升。

此外，在使用手机钱包前，东南亚高度依赖现金和银行转账，储值手机钱包的便利性和普及性，将使东南亚在手机支付方面超越世界其他地区。

2019年，手机钱包超越信用卡成为全球使用最广泛的支付类型，由冠病大流行推动的数码化进程加速了手机钱包使用率，其中新兴市场处于领先地位。

手机钱包主要分为两种，一种是使用信用卡和NFC晶片的手机付款模式，如Apply Pay和谷歌支付Google Pay，这在发达市场比较普遍。在其他市场，储值的数码钱包如AliPay和GrabPay更普及，可通过QR码付款，商家只需要打印出QR码就可接受付款。储值数码钱包也可在网上使用。

Boku指出，增长最快的市场会是信用卡渗透率最低的市场，在北美和西欧，信用卡为基础的手机钱包普及，因此增长率最慢。

整体来看，全球消费者不仅更常使用手机钱包，他们还使用更多种类的手机钱包。印度和印度尼西亚等高增长市场的消费者平均使用2.74个钱包。

Boku的首席执行官普里多（Jon Prideaux）说，全球商家要确保每个市场的消费者在付款方式上有选择。