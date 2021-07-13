招聘与工程延误涉额外成本 胜科海事上半年料亏损

从非传统来源进行招聘的成本比传统来源高出一倍以上，加上执行项目出现延误涉及额外成本，胜科海事（Sembcorp Marine）因此将拨出准备金，这预料造成集团上半年蒙受亏损，可能相当于去年的全年亏损额。

集团昨天（7月12日）发布盈利预警指出，自去年第一季暴发冠病疫情以来，集团大部分项目都被推迟至少12个月。