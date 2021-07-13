招聘与工程延误涉额外成本 胜科海事上半年料亏损 订户 来自 / 联合早报 文 / 韩宝镇 发布 / 2021年7月13日 5:00 AM 由于项目执行的延误，重新安排工作时间表、额外分包工作、使用额外材料，加上其他与流失员工有关的费用，预计会给胜科海事造成额外的成本。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 从非传统来源进行招聘的成本比传统来源高出一倍以上，加上执行项目出现延误涉及额外成本，胜科海事（Sembcorp Marine）因此将拨出准备金，这预料造成集团上半年蒙受亏损，可能相当于去年的全年亏损额。集团昨天（7月12日）发布盈利预警指出，自去年第一季暴发冠病疫情以来，集团大部分项目都被推迟至少12个月。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 胜科海事 冠病疫情 调查：受访亚细安公司高管 八成专注在新加坡壮大业务 企业投资者18个月来猛增330％ 大华资产管理智能投资顾问平台总规模逾10亿元