招聘与工程延误涉额外成本 胜科海事上半年料亏损

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来自 / 联合早报

文 /
韩宝镇

发布 / 2021年7月13日 5:00 AM

　由于项目执行的延误，重新安排工作时间表、额外分包工作、使用额外材料，加上其他与流失员工有关的费用，预计会给胜科海事造成额外的成本。（档案照片）
　由于项目执行的延误，重新安排工作时间表、额外分包工作、使用额外材料，加上其他与流失员工有关的费用，预计会给胜科海事造成额外的成本。（档案照片）

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从非传统来源进行招聘的成本比传统来源高出一倍以上，加上执行项目出现延误涉及额外成本，胜科海事（Sembcorp Marine）因此将拨出准备金，这预料造成集团上半年蒙受亏损，可能相当于去年的全年亏损额。

集团昨天（7月12日）发布盈利预警指出，自去年第一季暴发冠病疫情以来，集团大部分项目都被推迟至少12个月。

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