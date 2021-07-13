报业控股REIT收入回升 第三季派息环比增11.3％

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来自 / 联合早报

文 /
李蕙心

发布 / 2021年7月13日 5:00 AM

报业控股房地产投资信托旗下商场人流量和租户的销售额逐渐回稳，商场为租户减免的租金减少，推动总营收上升。图为百利宫商场。（档案照片）
报业控股房地产投资信托旗下商场人流量和租户的销售额逐渐回稳，商场为租户减免的租金减少，推动总营收上升。图为百利宫商场。（档案照片）

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新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）旗下所有房地产的收入回升，2021财年第三季每单位派息环比增长11.3％至1.38分，恢复到冠病疫情前的水平。

根据信托昨天（7月12日）闭市后发布截至5月底的2021财年第一至第三季的业务报告，首九个月的总营收同比增长22.2％至2亿零960万元。

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