报业控股REIT收入回升 第三季派息环比增11.3％ 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 发布 / 2021年7月13日 5:00 AM 报业控股房地产投资信托旗下商场人流量和租户的销售额逐渐回稳，商场为租户减免的租金减少，推动总营收上升。图为百利宫商场。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）旗下所有房地产的收入回升，2021财年第三季每单位派息环比增长11.3％至1.38分，恢复到冠病疫情前的水平。根据信托昨天（7月12日）闭市后发布截至5月底的2021财年第一至第三季的业务报告，首九个月的总营收同比增长22.2％至2亿零960万元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡报业控股房地产投资信托 业务报告 Figtree Grove 金文泰广场 铁道广场 调查：受访亚细安公司高管 八成专注在新加坡壮大业务 企业投资者18个月来猛增330％ 大华资产管理智能投资顾问平台总规模逾10亿元