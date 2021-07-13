马可波罗海业 Marco Polo Marine

这只股票于2010年元月14日上升至0.51元，随即于该月每月一杆图以“转向”信号进入三大波跌势。2012年5月10日股价下跌至0.24元完成了A大波，旋回扯至2013年2月25日的0.355元，并于其每周一杆图以“转向”信号结束了B大波，遂进入C大波跌势，而此C大波又具五波。同年8月29日股价下滑至0.27元完成了第（1）波，接着回扯至2014年2月27日的0.34元，且于其每周一杆图以“主要转向”信号结束了第（2）波。2017年元月27日股价下探0.036元完成了第（3）波，随后回扯至2018年2月2日的0.068元，旋于其每月一杆图以“主要转向”信号结束了第（4）波。2020年3月24日股价终于下跌至0.01元，并于当天以“主要转向”信号完成了第（5）波，同时为C大波画下句号，遂止跌回升。截至今年6月22日股价已经上升至0.031元。由于股价自2019年4月下跌以来，其“动力”信号却渐渐上升，如今更是上升至负号界域的0.37832处，一旦突破中性线进入到正号界域，势必带领股价升试位于0.068元的阻力点。

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