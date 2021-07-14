新能源协助打造武侯区 成为成都智慧生态区标杆 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月14日 5:00 AM 新能源将启动国际城市设计产业中心的能源服务改造项目，下来25年负责该中心的设计、建造、持有和经营综合能源解决方案。整个项目合同总值约1亿1000万元。（新能源提供照片） 字体大小: 小 中 大 新加坡能源集团（SP Group）与成都市武侯区人民政府将展开合作计划，把该区打造为成都的智慧生态区标杆。在合作的首个阶段，新能源会启动国际城市设计产业中心的能源服务改造项目，在下来25年负责该中心的设计、建造、持有和经营综合能源解决方案，当中包括区域供冷和供暖系统（district cooling and heating system）、智能计量、能源管理和监控等，整个项目合同总值约1亿1000万元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新能源 新交所与大宗商品领域业者合作 明年推出更环保合同 2021财年股东总回报率24.53％ 淡马锡投资组合净值达3810亿元新高