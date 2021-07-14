新能源协助打造武侯区 成为成都智慧生态区标杆

新加坡能源集团（SP Group）与成都市武侯区人民政府将展开合作计划，把该区打造为成都的智慧生态区标杆。

在合作的首个阶段，新能源会启动国际城市设计产业中心的能源服务改造项目，在下来25年负责该中心的设计、建造、持有和经营综合能源解决方案，当中包括区域供冷和供暖系统（district cooling and heating system）、智能计量、能源管理和监控等，整个项目合同总值约1亿1000万元。