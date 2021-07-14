食品和能源涨价 分析师看好因通胀受益五大板块

全球经济开始复苏，同时供应吃紧导致食品和能源价格上涨，通货膨胀的风险攀升，分析师建议投资者考虑银行、交通、房地产、能源和消费者周期股这些可得益于通胀的板块。

马来亚银行金英证券分析师陈凯琳最近发布报告说，食品和能源价格上涨的新闻越来越受关注，监管当局目前按兵不动，不想影响初步复苏的经济，“但这推高了通胀风险，投资者应该谨慎看待。”