食品和能源涨价 分析师看好因通胀受益五大板块 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡渊文 发布 / 2021年7月14日 5:00 AM 马来亚银行最近发布报告说，食品和能源价格上涨的新闻越来越受关注，监管当局目前按兵不动，不想影响初步复苏的经济，“但这推高了通胀风险，投资者应该谨慎看待。” （档案照） 字体大小: 小 中 大 全球经济开始复苏，同时供应吃紧导致食品和能源价格上涨，通货膨胀的风险攀升，分析师建议投资者考虑银行、交通、房地产、能源和消费者周期股这些可得益于通胀的板块。马来亚银行金英证券分析师陈凯琳最近发布报告说，食品和能源价格上涨的新闻越来越受关注，监管当局目前按兵不动，不想影响初步复苏的经济，“但这推高了通胀风险，投资者应该谨慎看待。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 海指 通货膨胀 房地产 银行股 新交所与大宗商品领域业者合作 明年推出更环保合同 2021财年股东总回报率24.53％ 淡马锡投资组合净值达3810亿元新高