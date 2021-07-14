区域股市上涨带动 海指连续三个交易日收升

本地股市在区域股市上涨的带动下，连续三个交易日收升。新加坡海峡时报指数周二（7月13日）上升19.67点或0.63％，闭市报3166.81点。

中国6月份出口额大增，提振中国和香港股市。上证指数涨0.53％至3566.52点，恒生指数则上升1.63％至27963.41点。

投资教育公司Invest Coach董事经理蔡一鸣接受《联合早报》访问时说，尽管冠病疫情仍未消散，全球多个经济体却已逐渐恢复经济活动，因此他预测海指今年下半年会上涨直到年底，达到3000点至3400点。