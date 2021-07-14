区域股市上涨带动 海指连续三个交易日收升 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 发布 / 2021年7月14日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 本地股市在区域股市上涨的带动下，连续三个交易日收升。新加坡海峡时报指数周二（7月13日）上升19.67点或0.63％，闭市报3166.81点。中国6月份出口额大增，提振中国和香港股市。上证指数涨0.53％至3566.52点，恒生指数则上升1.63％至27963.41点。投资教育公司Invest Coach董事经理蔡一鸣接受《联合早报》访问时说，尽管冠病疫情仍未消散，全球多个经济体却已逐渐恢复经济活动，因此他预测海指今年下半年会上涨直到年底，达到3000点至3400点。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 mm2全亚影视娱乐 KTL环球 美鹰酒店信托 Kris能源 新交所与大宗商品领域业者合作 明年推出更环保合同 2021财年股东总回报率24.53％ 淡马锡投资组合净值达3810亿元新高