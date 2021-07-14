文祥机械 Mum Siong Engineering

这只股票自2010年10月22日升试0.28元后，就进入三大波跌势，其中A大波又具三波。2011年8月11日股价下跌至0.082元完成了a波，过后回扯至2012年2月9日的0.137元，此为b波。2013年12月3日股价下跌至0.057元结束了c波，同时为A大波画下句号。2014年7月24日股价上升至0.118元完成了B大波，随即进入具三波走势的C大波。2015年9月7日股价下跌至0.048元，并于每日及每周一杆图皆以“主要转向”信号结束了（a）波，遂回扯至2016年5月25日的0.085元完成了（b）波，几经反复，股价终于在2019年元月15日下探至0.022元完成了（c）波，同时为C大波画下句号，遂止跌回升，且渐渐形成一个“斜向交叉”。2020年3月19日股价上升至0.048元，随即于每月一杆图以“主要转向”信号结束了第（二）点。同年8月13日股价下调至0.03元，此为图中的第（三）点，接着上升至同年9月4日的0.079元。估计股价升势依然，并将升试位于0.09元的阻力线了。

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