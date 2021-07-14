2021财年股东总回报率24.53％ 淡马锡投资组合净值达3810亿元新高

淡马锡昨天发布2021财年年报，取得24.53％的一年期股东总回报率。集团上财年的投资交易十分活跃，投资额为490亿元，脱售额则是390亿元，双双创新高。

淡马锡控股截至今年3月底的2021财年投资组合净值达3810亿元，创下历来最高纪录，比前财年增加750亿元，取得24.53％的一年期股东总回报率。

在追求高投资回报的同时，淡马锡继续以可持续发展为核心理念，致力于在2050年前实现零碳排放的目标。

淡马锡昨天（7月13日）发布2021财年年报，集团的投资组合净值在10年里增加了一倍；10年期和20年期股东总回报率分别是7％和8％。

集团上财年的投资交易十分活跃，投资额为490亿元，脱售额则是390亿元，双双创新高。

淡马锡国际电信、媒体与科技投资联席总裁兼北美区联席总裁曹墨可（Mukul Chawla）在线上记者会上说，有许多原因推高股东总回报率。淡马锡2020财年的一年期股东总回报率为负2.28％。

他指出，集团的投资组合中有一半是上市公司。受到冠病疫情冲击，股市在去年3月份崩跌，随后市场已经回弹，因此集团在公开市场的投资组合表现不错。

此外，集团投资的一些私人公司在这一年里上市，包括科技和生命科学等领域的公司。曹墨可说，一些公司受惠于长期发展趋势，例如数码化，而这些趋势因为疫情得到更大的增长助力。

可持续发展成集团业务核心

集团着重的另一个长期发展趋势是可持续发展。淡马锡国际电信、媒体与科技投资部执行总经理兼东南亚区执行总经理霍伟雄说：“可持续发展在很大程度上是我们所有业务的核心。”

集团在两年前达到碳中和，下一步是在2030年将投资组合的净碳排放量减少到2010年水平的一半，之后朝向2050年的目标迈进。

为此，集团制定三管齐下策略。首先，集团将寻求与气候有关的投资机会。其次，集团将着眼于可实现负碳排放的解决方案，如碳捕集、利用与封存。第三，集团鼓励投资组合公司努力去碳化。

淡马锡国际首席执行长狄澜（Dilhan Pillay）说，淡马锡可以帮助企业蓬勃发展，并应对这个时代的全球挑战。

他说：“我们通过资本部署，来刺激创新和增长，发展人力资本以提升能力和增强潜能，启动自然资本以促进可持续解决方案，以及通过社会资本改变人们的生活，创造一个更包容和坚韧的世界。

整体而言，淡马锡对全球经济在中短期内的复苏持谨慎乐观态度，预计全球经济将在宽松的财政和货币政策的鼓励下稳步复苏。

淡马锡年报的主题为“迈向崭新未来”（Bounce Forward）。淡马锡控股董事长林文兴在年报中说：“随着毒性更强的新型病毒变异毒株出现，冠病疫情仍然造成威胁。”

他对淡马锡团队所表现的公益精神表示欣慰。至今，淡马锡向亚洲及其他地区的40个国家捐助了6300个检测试剂盒以用来进行超过100万次诊断检测，以及提供各种实验室设备。