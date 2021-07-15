孟文能：碳税增幅下来须加快

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来自 / 联合早报

文 /
周文龙

发布 / 2021年7月15日 5:00 AM

金管局局长孟文能表示，我国应推动教育和医疗等行业创新，提高它们的生产力和工资增长，最终让它们成为主要出口服务行业。（新加坡政策研究所提供）
金管局局长孟文能表示，我国应推动教育和医疗等行业创新，提高它们的生产力和工资增长，最终让它们成为主要出口服务行业。（新加坡政策研究所提供）

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我国碳税增幅下来必须得加快，以协助我国兑现应对气候变化方面的承诺。

新加坡金融管理局局长孟文能（Ravi Menon）指出，具意义的碳税价格是迈向绿色经济的基础。如果我国没有制定合理碳价，那大多数可持续发展的努力举措将无法取得经济意义，也无法进一步推展。

根据巴黎协定的目标，碳税价格应从目前的每吨40美元（54.26新元）至80美元，在2030年增至每吨50美元至90美元。我国目前碳税为每吨5元。

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