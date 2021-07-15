孟文能：碳税增幅下来须加快 订户 来自 / 联合早报 文 / 周文龙 发布 / 2021年7月15日 5:00 AM 金管局局长孟文能表示，我国应推动教育和医疗等行业创新，提高它们的生产力和工资增长，最终让它们成为主要出口服务行业。（新加坡政策研究所提供） 字体大小: 小 中 大 我国碳税增幅下来必须得加快，以协助我国兑现应对气候变化方面的承诺。新加坡金融管理局局长孟文能（Ravi Menon）指出，具意义的碳税价格是迈向绿色经济的基础。如果我国没有制定合理碳价，那大多数可持续发展的努力举措将无法取得经济意义，也无法进一步推展。根据巴黎协定的目标，碳税价格应从目前的每吨40美元（54.26新元）至80美元，在2030年增至每吨50美元至90美元。我国目前碳税为每吨5元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 孟文能 中小企业实现多元化 可避免陷债务困境 我国第二季经济同比猛增14.3％