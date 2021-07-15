“选择美国科技”项目中露头角 本地四起步公司获投资者青睐

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来自 / 联合早报

文 /
周岳翔

剪辑 /
林伟健

摄像 /
邝启聪

编导 /
周岳翔

发布 / 2021年7月15日 5:00 AM

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美国政府鼓励本地企业冲出亚细安及亚太市场，透过“选择美国”（SelectUSA）平台向美国拓展商业足迹。

四家本地起步公司在上月举办的选择美国投资峰会的“选择美国科技”项目崭露头角，从全球上百家企业中脱颖而出，获得风险创投、机构投资者及美国科技生态系统伙伴的青睐。

使用微藻制造植物汉堡肉饼的Sophie's BioNutrients和提供人工智能和地图服务的NextBillion.ai各在洁净科技和软件组别拔下头筹。这两家公司也曾在新加坡企业发展局举办的创投提案竞赛（SLINGSHOT）突围。

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