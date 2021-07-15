“选择美国科技”项目中露头角 本地四起步公司获投资者青睐 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 剪辑 / 林伟健 摄像 / 邝启聪 编导 / 周岳翔 发布 / 2021年7月15日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 美国政府鼓励本地企业冲出亚细安及亚太市场，透过“选择美国”（SelectUSA）平台向美国拓展商业足迹。四家本地起步公司在上月举办的选择美国投资峰会的“选择美国科技”项目崭露头角，从全球上百家企业中脱颖而出，获得风险创投、机构投资者及美国科技生态系统伙伴的青睐。使用微藻制造植物汉堡肉饼的Sophie's BioNutrients和提供人工智能和地图服务的NextBillion.ai各在洁净科技和软件组别拔下头筹。这两家公司也曾在新加坡企业发展局举办的创投提案竞赛（SLINGSHOT）突围。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中小企业 起步公司 史森 中小企业实现多元化 可避免陷债务困境 我国第二季经济同比猛增14.3％