SRX预估数据显示 私宅出租数量连升三个月

若与去年同期比较，整体私宅租金上涨8％。当中，大众化私宅的租金涨幅最显著，达8.9％。中档私宅和高档私宅分别上升8％和6.7％。

在6月下半月逐步放宽社交距离措施后，本地整体私宅出租数量连续第三个月增加，6月环比上升7.6％。私宅租金在6月则持平。

新加坡房地产联合交易网SRX昨天（7月14日）发布最新的预估数据显示，各类私宅的租金表现不一。代表高档私宅的核心中央区（CCR）租金环比下跌0.3％。代表中档私宅的其他中央区（RCR）则上涨0.4％。代表大众化私宅的中央区以外（OCR）持平。

若与去年同期比较，整体私宅租金上涨8％。当中，大众化私宅的租金涨幅最显著，达8.9％。中档私宅和高档私宅分别上升8％和6.7％。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣说：“选择放弃购买预购组屋（BTO）的家庭可能负担不起私宅。因此，出租的私宅单位供应仍然充足，导致私宅租金增长放缓。”

SRX的数据显示，6月共有5468个私宅单位出租，比前一个月的5083个单位多7.6％，同比也增加11.4％。

最受租户欢迎的是大众化私宅，出租的单位占总数的39.2％，接着是中档私宅和高档私宅，分别占32％和28.8％。

另一方面，组屋6月份租金环比上涨1％，出租单位也环比增加2.9％。

麦俊荣指出，6月出租数量增加，部分是因为社交距离措施放宽，让租户和房地产代理更方便进行看房活动。另一个原因是本地大学的新学期即将开始，推高了一些学生、尤其是外籍学生对租房的需求。

橙易产业（Orange Tee & Tie）研究与咨询部副总裁孙燕清认为，组屋和私宅租赁市场的需求强劲，因为近几个月有新加坡人卖掉私宅或转售组屋后需要暂时租房。

她说，有些人可能在购买新房之前先卖掉原本的房子，因为他们可能要申请新的房贷，以及避免支付额外印花税。因此，在买新房之前，他们还得先租房。

她告诉《联合早报》，我国经济表现良好，加上政府计划进一步开放边境，她认为组屋和私宅的租金表现依然稳健。

麦俊荣预测，私宅租金全年可上涨5％至7％，组屋租金则预期会上涨6％至10％。