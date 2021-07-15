大湾区新知 牙科集团创办人靠软实力计划“植入”大湾区 订户 来自 / 联合早报 文 / 吕爱丽 摄影 / 陈斌勤 发布 / 2021年7月15日 5:00 AM 黄敬文医生创立的T32牙科集团近期获得总额2800万元资金，领投的是新加坡经济发展局投资公司。集团将继续扩大在新马和香港的市场，接下来计划通过香港，进军大湾区和珠江三角洲一带。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 在T32牙科集团接待客人的会议室里挂着一幅字画，是王之涣《登鹳雀楼》的千古名句“欲穷千里目，更上一层楼”。这首五言绝句或许多少反映了集团创办人黄敬文的创业抱负，将市场的饼做大，带领整个行业提升水平。T32近期获得总额2800万元资金，领投的是新加坡经济发展局投资公司（EDBI），参与投资的还有菲律宾财团Equicom。Equicom这次共投资了1000万元，它自2010年开始投资T32，并继续持有集团的股份。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中小企业 T32牙科集团 中小企业实现多元化 可避免陷债务困境 我国第二季经济同比猛增14.3％