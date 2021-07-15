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牙科集团创办人靠软实力计划“植入”大湾区

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来自 / 联合早报

文 /
吕爱丽

摄影 /
​​​​​​​陈斌勤

发布 / 2021年7月15日 5:00 AM

黄敬文医生创立的T32牙科集团近期获得总额2800万元资金，领投的是新加坡经济发展局投资公司。集团将继续扩大在新马和香港的市场，接下来计划通过香港，进军大湾区和珠江三角洲一带。（陈斌勤摄）
黄敬文医生创立的T32牙科集团近期获得总额2800万元资金，领投的是新加坡经济发展局投资公司。集团将继续扩大在新马和香港的市场，接下来计划通过香港，进军大湾区和珠江三角洲一带。（陈斌勤摄）

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在T32牙科集团接待客人的会议室里挂着一幅字画，是王之涣《登鹳雀楼》的千古名句“欲穷千里目，更上一层楼”。

这首五言绝句或许多少反映了集团创办人黄敬文的创业抱负，将市场的饼做大，带领整个行业提升水平。

T32近期获得总额2800万元资金，领投的是新加坡经济发展局投资公司（EDBI），参与投资的还有菲律宾财团Equicom。Equicom这次共投资了1000万元，它自2010年开始投资T32，并继续持有集团的股份。

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