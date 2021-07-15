我国第二季经济同比猛增14.3％

贸工部发布第二季经济初步预估数据时指出，第二季经济取得强劲增长主要是因为去年同期经济萎缩13.3％，形成较低的比较基础。从绝对值来看，第二季国内生产总值仍比2019年第二季，即疫情前的水平低了0.9％。

我国经济连续两个季度扩张，今年第二季同比增长14.3％，延续第一季1.3％的增长势头。经济师预期，我国经济有望于今年底之前，恢复到冠病疫情前的水平。

之前偏保守的经济师纷纷调高全年增长预测，甚至调高明年的预测数据。

贸工部昨天（7月14日）发布第二季经济初步预估数据时指出，第二季经济取得强劲增长，主要是因为我国于去年4月7日至6月1日实施了病毒阻断措施，造成去年同期经济萎缩13.3％，形成较低的比较基础。

从绝对值来看，第二季国内生产总值（GDP）仍然比2019年第二季，即冠病疫情前的水平低了0.9％。

经季节性调整后，第二季经济环比萎缩2％，逆转前一季的环比扩张3.1％。

星展集团经济师谢光威说，我国在5月和6月实施了高警戒解封第二阶段，造成经济环比萎缩。他估计，高警戒解封第二和第三阶段可能使我国经济损失大约7亿6420万元，约占名义GDP的0.16％。

经济师：全年增长可能达7％

根据初步预估数据，华侨银行经济师林秀心指出，我国经济在上半年已取得7.4％的良好增长，即使下半年经济增长放缓，全年增长仍很可能接近7％。

“随着全球和我国经济复苏可能随着疫苗接种率的提高而加速，新加坡下半年经济估计增长6.7％左右。除非出现更多与疫情有关的不确定因素，而有必要收紧高警戒解封第三阶段。”

大华银行经济师颜圣充说，从绝对值来看，第二季经济仅比2019年第二季低了0.9％，“这显示新加坡的经济增长一直很有韧性。我国经济可能在今年底前或2022年初，恢复到疫情前的水平。”

如果以上半年为比较基础，马来亚银行金英证券经济师蔡学敏和李主礼指出，我国上半年经济已经比2019年上半年高出0.2％，主因是制造业强劲增长，抵消了建筑业和服务业的低迷。

我国制造业在第二季同比增长18.5％，建筑业和服务业则同比增长98.8％和9.8％。

如果与今年第一季相比，三个领域都出现环比萎缩。服务业萎缩1％，制造业萎缩1.8％，建筑业萎缩11％。

由于制造业同比增长优于预期，蔡学敏和李主礼将全年增长预测由6.2％调高至6.8％。两人也预期建筑业和其他受疫情严重冲击的行业明年开始复苏，并将2022年增长预测从2.5％调高到3.5％。

颜圣充将今年的增长预测由5.5％调高到6.5％。

摩根大通经济师王先明和研究机构野村维持7％和7.5％的预测。他说：“更广泛的宏观经济复苏论述不变，制造业受益于外部需求，而非贸易领域持续疲软。”

王先明因此认为，金融管理局不急着在10月份会议收紧货币政策。林秀心持相同看法，但她认为须留意第三季经济指标，如果经济增长和核心通胀率持续上升，金管局即使不收紧货币政策，言论或不如之前鸽派。