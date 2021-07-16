全球低利率导致红利回报率难维持 7月起至少五家保险业者上调分红保险费

全球低利率环境导致保险公司难以维持红利回报率，至少五家保险业者从7月开始上调分红保险费，但同时也加强保险福利和扩大受保范围。

每月保费高出3％至15％

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业界人士透露，上调保费的业者包括英杰华（Aviva）、职总英康（NTUC Income）、宏利保险（Manulife）、安盛（AXA）和友邦（AIA）。若按相同的投保额（sum assured）计算，每月保费比7月之前高出3％至15％。