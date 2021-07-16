全球低利率导致红利回报率难维持 7月起至少五家保险业者上调分红保险费 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 发布 / 2021年7月16日 5:00 AM 至少五家保险业者从7月开始上调分红保险费，但同时也加强保险福利和扩大受保范围。（iStock照片） 字体大小: 小 中 大 全球低利率环境导致保险公司难以维持红利回报率，至少五家保险业者从7月开始上调分红保险费，但同时也加强保险福利和扩大受保范围。每月保费高出3％至15％业界人士透露，上调保费的业者包括英杰华（Aviva）、职总英康（NTUC Income）、宏利保险（Manulife）、安盛（AXA）和友邦（AIA）。若按相同的投保额（sum assured）计算，每月保费比7月之前高出3％至15％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 分红保险 新加坡人寿保险协会 英杰华 职总英康 友邦新加坡 投资理财 证投会要求Utico存1000万元押金等三条件 才会助争取散户支持延长凯发司法管理 附加股定价显著低于交易价 证投会要求胜科海事解释相关事项