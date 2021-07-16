市区重建局：共售出872个单位 6月份新私宅销售环比下滑2.6％

分析师预料，随着发展商接下来要赶在俗称“鬼月”的农历七月推出新项目，以及一些备受市场期待的新项目将会登场，预料7月份推出和售出的新私宅单位将增加。

尽管6月份的上半个月处于高警戒解封第二阶段，影响买家看房，但买气在下半个月措施放宽后回弹，整个月共售出872个新私宅单位，环比下滑2.6％，同比下跌12.6％。

分析师预料，随着发展商接下来要赶在俗称“鬼月”的农历七月推出新项目，以及一些备受市场期待的新项目将会登场，预料7月份推出和售出的新私宅单位将增加。

大众化私宅销量最大

占总数38.6%

根据市区重建局昨天发布的数据，若包括执行共管公寓（EC）在内，6月份共售出个962单位，环比下挫22%，同比下跌6.7%。

各类私宅方面，若不包括EC在内，代表大众化私宅的中央区以外（OCR）销量最大，售出337个单位，占总数的38.6%。

代表中档私宅的其他中央区（RCR）售出329个单位，占37.7%；代表高档私宅的核心中央区（CCR）卖出206个单位，占23.6%。

6月份共推出815个私宅单位；该月没有EC推出。

橙易产业研究与分析部高级副总裁孙燕清告诉《联合早报》，尽管6月份处于高警戒解封第二阶段，没有全新项目登场，但新私宅销量仍维持韧性。

早些时候登场的项目提振了6月的销量。其中，Hyll on Holland因为推出特选单位的促销活动，吸引买家进场，该月卖出87个项目。

该项目热销，反映许多高净值人士正重返豪华住宅市场。

今年首半年核心中央区已卖出1483个包括有地私宅在内的新私宅，为2010年以来的最高销量，豪宅销量大涨可能是由超富和现金充裕的外国买家涌入所带动。

合登房产集团研究主管李思德指出，示范单位受到限制对新私宅销量显然有影响。

在限制放宽后的6月15日至30日，销量占整个月份的近六成。

展望接下来的情况，孙燕清预料随着发展商要赶在农历七月推出新项目，销售活动可能会加速。今年的农历七月将从8月8日开始。

李思德表示，备受市场期待的新项目将登场，预料7月份推出和售出的新私宅单位将增加。这包括沁水轩（The Watergardens at Canberra）、豪华项目Klimt Cairnhill，以及综合发展项目Pasir Ris 8。

他指出，今年上半年新私宅销量预料达到6530个，为2013年以来最佳的上半年表现。今年预料创下1万至1万2000个销售单位的纪录。

莱坊研究部主管郑卫铭说，由于推行疫苗接种，防疫措施预料在今年下半年放宽。不过，有一些风险因素可能会破坏目前由真实买家所带动的势头。若暴发社区病例，政府可能会推出更多防疫措施。