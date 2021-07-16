Envy涉案两苦主与黄有志有商业往来 金管局提醒基金管理公司应减少利益冲突 订户 来自 / 联合早报 文 / 周文龙 发布 / 2021年7月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 本地公司Envy涉嫌逾10亿元投资骗局中，两名涉案苦主被揭露个人或公司与涉案被告黄有志有商业往来。新加坡金融管理局提醒所有持有执照的基金管理公司应采取措施，减少任何利益冲突。由于案件正在调查中，当局无法进一步对相关事实置评。黄有志是Envy Asset Management私人有限公司（简称EAM）和Envy Global Trading私人有限公司（简称EGT）的董事，涉嫌欺骗投资者进入逾10亿元在镍（nickel）投资骗局。这相信是本地历来最大一起诈骗案。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 envy 金管局 证投会要求Utico存1000万元押金等三条件 才会助争取散户支持延长凯发司法管理 附加股定价显著低于交易价 证投会要求胜科海事解释相关事项