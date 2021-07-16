Envy涉案两苦主与黄有志有商业往来 金管局提醒基金管理公司应减少利益冲突

本地公司Envy涉嫌逾10亿元投资骗局中，两名涉案苦主被揭露个人或公司与涉案被告黄有志有商业往来。新加坡金融管理局提醒所有持有执照的基金管理公司应采取措施，减少任何利益冲突。由于案件正在调查中，当局无法进一步对相关事实置评。

黄有志是Envy Asset Management私人有限公司（简称EAM）和Envy Global Trading私人有限公司（简称EGT）的董事，涉嫌欺骗投资者进入逾10亿元在镍（nickel）投资骗局。这相信是本地历来最大一起诈骗案。