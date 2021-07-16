这只股票自2007年元月29日上升至0.61元后，就进入三大波跌势，其中A大波又具五波走势。2013年3月14日股价下滑至0.10元，并于其每月一杆图以“主要转向”信号完成了A大波，随即回扯至同年9月12日的0.45元，此为B大波。接着进入具五波的C大波跌势。同年10月7日股价下跌至0.27元，旋于当天以“主要转向”信号结束了第（1）波，过后回升至2014年4月28日的0.35元，且于当天以“主要转向”信号完成了第（2）波。2017年9月29日股价下跌至0.049元，随即于当天以“主要转向”信号结束了第（3）波，过后回扯至同年10月13日的0.106元，此为第（4）波。2020年2月25日股价下滑至0.033元完成了第（5）波，同时也为C大波画下句号，遂止跌回升，并以一个“斜向交叉”进入升势。同年6月26日股价上升至0.079元结束了图中的第（二）点。今年元月26日股价下调至0.037元，且于当天以“主要转向”信号完成了第（三）点，估计股价正处第（四）点升势，一旦突破0.079元的价位，当朝0.095元的阻力线前进了。

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