惠誉：新加坡今年家庭开支同比料增5.9％

经济复苏提振国人消费信心，加上疫苗接种率提高使新加坡防疫措施逐步放宽，分析师预期，我国今年家庭开支同比将增长5.9％，扭转去年的萎缩13.8％。

国际信用评级公司惠誉（Fitch Ratings）昨日发布报告指出，今年家庭实际开支预计1439亿元，低于2019年的1587亿元，仍未恢复到疫情暴发前水平。在2022年至2025年期间，家庭实际开支每年将按平均2.3％增速回升，意味着2025年增至1570亿元。

报告说：“尽管2023年开始恢复一般增长，但我们相信消费与零售情况全面复苏只会发生在2025年之后。”

根据新加坡统计局最新数据，我国零售业销售额在5月份连续第四个月增长，同比增加79.7％，高于4月的54％，也是历来最大同比增幅。

尽管零售业销售额增长令人鼓舞，但惠誉强调今年5月的增长，主要因为去年较低的比较基础，当月实际销售额33亿元仍低于2019年5月的38亿元。

由于本地疫情加剧及社区病例上升，惠誉认为这可能影响消费者信心和抑制5月至7月期间零售销售表现，但对本地消费开支下半年前景仍表示乐观，因为一旦超过一半人口完成疫苗接种，新加坡就会进一步放宽社交聚会和堂食限制。

另一方面，大宗商品价格上涨和供应链面对挑战，使全球许多国家面对通货膨胀上升压力。

新加坡整体通货膨胀率连续五个月上升，私人交通费和住宿费上涨把5月份通胀率推高至2.4％，创下自2013年11月以来的新高。不过惠誉预期我国通胀增长势头会在上半年见顶，今明两年将分别增长1％和1.4％，认为当前通胀压力不会影响本地消费前景。

此外，本地消费支出改善与经济复苏同步，惠誉预期新加坡今年经济增长5.8％，扭转去年的萎缩情况。消费支出反弹，以及净出口增长是我国经济增长的主要驱动力，对新加坡国内生产总值（GDP）贡献占64％。

尽管我国在5月和6月实施了高警戒解封第二阶段，但贸工部周三（14日）发布的预估数据显示，我国第二季经济同比增长14.3％，延续第一季1.3％的增长势头。经济师纷纷调高对我国全年经济增长预测，介于6.5％至7.5％。