投资理财

为了更好地为可持续的金融未来做准备，严格而审慎的财务规划，应该成为每个人赖以前进的生活方式。

后冠病大流行时代经济复苏曙光在望，多数本地居民的财务健康状况去年底开始改善。然而，因疫情而收入大受影响（下跌超过10%）的较低收入群（收入低于3000元），在2020年最后一季仍在挣扎，积蓄近乎耗尽。

尽管社会某些阶层在财务规划方面作出了努力，但仍有许多人未能做到这一点。为了更好地为可持续的金融未来做准备，严格而审慎的财务规划，应该成为每个人赖以前进的生活方式。

星展银行向120万名零售客户征集不具名和综合数据后分析，研究疫情对个人财务健康造成的影响。这份名为《没有永不停歇的风暴》（No Storm Lasts Forever）的报告，使用了2020年底整理的数据。

以下是这份报告的六个重点和财务规划贴士：

一、新加坡居民的财务状况全面改善：收入大幅下降的客户比率，在2020年12月降至19%，同2020年5月的26%相比，改善7个百分点。

贴士：建立健全和全面的财务规划，帮助应对未来不确定环境时，游刃有余，并取得财务健康。除了未雨绸缪，拥有足够的应急储蓄，可应付突发状况和财务困境，如突然被裁员导致收入中断，也应该尽早开始积累财富，建立被动收入来源和／或继续提高技能，通过职业发展和其他外快来源，赚取额外收入。

二、须对低收入群体提供可持续支持：低收入群体仍然是受打击最重的群体，约占收入下降客户群的一半（49%）。尽管如此，蒙受严重收入损失（收入下降超过50%）的低收入者，比率已从之前的51%减少9个百分点至42%。

尽管就业前景好转，但有针对性的政策支持（例如抵押贷款延期支付计划），在帮助这一群客户减少每月财务压力方面，发挥了至关重要的作用。

但有迹象显示，这个群体将继续动用积蓄来应付每月的财务承诺。因此，在政策上支持这一弱势群体，尤其是帮助他们改善就业前景，依然至关重要。

贴士：要节省更多，可开源节流——通过副业和外快来增加收入，同时减少不必要的开支。设定一个切合实际的预算，以更清楚地了解你的储蓄和支出习惯。对需求和欲望加以区分，采取更节俭的生活方式。

三、中年员工依旧感觉受压：在收入下降的人群中，中年员工仍占大多数。尽管与其他年龄段相比，中年员工收入在经济复苏期一般会取得最显着的跃升。

但实际上，这个年龄段的人几乎有一半，收入下降超过30%。另一个现象是，中年员工的失业率持续上升。这都显示，这个年龄段的人群将继续面对挑战，因此需要持续的政策支持。

贴士：中年人，尤其夹心层一族，需要更多财务规划援助，他们有多重财务责任，包括养育子女，赡养父母和为自己的退休生活做准备。

确保你有足够的保险保障和完善的遗产规划，万一发生意外，这将确保家属能继续同样的生活方式。明智地利用正现金流，投资于适当的投资产品中，实现短期和长期的财务目标。

四、冠病疫情促使客户增加储蓄：危机期间，所有收入群体的应急储蓄都增加了，并在2020年6月达到最高水平。例如收入超过1万元的客户，应急资金达到了相等于4个月薪水的最高水平。随着经济状况改善，储蓄逐渐减少。

然而收入下降的人，储蓄状况每况愈下。截至去年底，近一半（47%）收入大幅下降的客户，只有不到一个月的应急资金，高于2020年5月的42%。

低收入群体中，缺乏足够储蓄的情况似乎更为明显，他们最有可能将储蓄用来应对危机。帮助这一弱势群体的政策措施因此仍然非常重要。

贴士：建议你预留足够的应急资金，以支付至少三到六个月的费用，如果有家属需要养育赡养，则应预留更多。这么做让你和家人可渡过难关，避免在不利的时间点和价位变卖手头上的投资。此外，谨慎监控可支配支出，同时每个月及时全额支付账单，避免欠下额外的费用。

五、在疫情不同阶段的支出有所不同：随着疫情改善，消费欲望也提高了。去年8月到12月，所有收入群体的支出稳步上升。与4月相比，去年12月所有收入群体的支出明显增加。

支出增长可归结于多个因素，例如学校假期和圣诞节期间，人们倾向于消费。抑或是经历了数个月阴霾笼罩的抑郁情绪后，消费者决定买东西犒赏自己，出现积压需求。

年底现金支出增加，也可能是填补公积金户头和退休辅助计划，来达到个人所得税减免目的。2020年公众在退休户头填补计划下，做出的公积金户头填补同比猛增40%，达到30亿元，单是在2020年最后一季，公积金局就发现填补金额显著增加，达到12亿元。

贴士：在社交距离措施的限制下，可以在有需要时减少可支配支出。使用数码财务和退休规划工具，追踪在不同领域的花费，做出切合实际的调整，制定财务计划来达到财务健康。要培养节俭的美德，学会克制与节约，以便在未来获得更大的财务回报。

以下是危机期间可采取的几种储蓄策略。在新常态下，更多人较长的时间居家办公，更改的生活方式就包括：在家煮饭用餐、娱乐，大量购买家居用品以节省开销、选较便宜的品牌，群体补习，自我护理，减少使用化妆品，减少网上购物，重新规划保险如以较低保费购买有相同覆盖率的保险，重新规划房屋贷款以享受更高储蓄，取消健身房会员资格，以及不拥车或不请女佣。

我鼓励公积金会员，与其在12月年底填补公积金特别或退休户头，不如改在每年1月填补，更早地赚取利息收入，通过复利赚取更高收入。十年下来，你能为自己的存款赚取多20%的利息收入。例如，每年1月填补7000元，持续10年，你将获得1万7100元的利息，而如果在12月才填补，只能获得1万4000元的利息。

六、抵押贷款延期支付计划的潜在“悬崖效应”不构成主要问题：根据银行数据，抵押贷款延期支付计划中，只有8%的现有客户需要延期支付。这可能意味，大多数家庭的现金流状况其实好于预期，预计每月所减少的分期付款，可以用来支付大多数人的利息和作为部分本金还款。但是我们仍须要继续为弱势群体提供支持，包括收入进一步下降或因冠病失业的人。

此外，不同的群体对抵押贷款延期支付方案的反应也不同。虽然有些人（～31%）因为实际财务需要，使用了这个计划（即收入减少或失去收入，冠病期间现金流面临困难），其他人可能更精明（～17%）使用计划来释放现金，用来投资。其余约52%的客户不投资，大多数拥有正现金流或几个月的应急资金。

贴士：购买房地产这样的高价物品时，负担能力是关键。因此请小心谨慎地计算你的还款能力，并确定是否可以随着时间的推移支付抵押贷款。借贷方将评估您的每月收入、债务、信用评分和其他各种因素，以确定您所负担得起的金额。例如，金融机构使用总债务偿还比率（TDSR）和每月偿还贷款比率（MSR），来确定您支付房屋贷款的能力和财务健康状况。

多做功课，掌握政府补贴计划相关信息，以及能提供储蓄的合适抵押贷款的信息。推迟偿还房屋贷款要注意，延迟支付的本金部分依然会累积利息，导致日后得支付更高的款项，一旦延期计划结束，你可能感受到更大的压力。考虑在援助措施结束后恢复使用还款的方案。

为加强自己的财务状况，一些贴士就包括减少其他债务，例如支付非必要的保险金和信用卡贷款。如果遇到还款问题，请尽早与银行联系，寻求帮助，向借贷方要求延迟支付抵押贷款。

鉴于目前的低利率环境，你可以考虑对房屋贷款再融资，节省一些钱。进行成本效益分析，考虑是否会因为再融资须要退还津贴、支付罚金、法律费用、行政费用和违反锁定期罚金。

（作者是星展银行

财务理财规划部门主管）