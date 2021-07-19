凯德集团下月召开特大 寻求股东支持战略重组及凯德投资上市

凯德集团（CapitaLand）将在8月10日召开特别股东大会，寻求股东支持集团的战略重组计划，以及凯德投资（CapitaLand Investment）的上市计划。

集团在今年3月22日宣布将旗下的投资管理平台及住宿业务整合成凯德投资，在新加坡交易所挂牌。它的房地产发展业务将私有化，由凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）全资持有。

凯德集团上周六晚间发布文告宣布将在下月10日下午2时召开特大及协议会议。集团独立董事认同独立财务顾问的建议，向股东建议在会上投票支持有关协议交易。

集团首席执行官李志勤在文告中说：“这个重组计划是凯德业务下一步加速增长及推动更大股东价值的合理步骤。自宣布有关协议交易后，我们不浪费一分一秒，规划凯德投资成为全球领先房地产投资管理平台的增长策略。”

他说：“今年初至3月底，我们增加了超过10亿元的管理基金，专注于新经济资产，同时宣布了112亿元的资产脱售，比30亿元资金再循环的年度目标多出三倍。我们也设立新的基金产品来推动收费相关盈利，并加强转向较长期住宿资产的投资。与此同时，我们成功在中国注册成为私募基金经理。所有计划已为凯德投资的净资产值带来贡献。”

凯德集团股价上周五闭市报3.81元，自3月22日宣布计划以来涨逾15％。

李志勤指出，这显示市场对有关计划的支持。集团接下来制定了有力的投资蓝图推动管理基金和收费相关盈利的可持续增长，充分发挥凯德投资的潜力。他呼吁股东支持这项计划。

在协议交易下，凯德集团股东每持一股将获一股凯德投资股票（相等于2.823元），0.155个凯德综合商业信托（CICT）单位（相等于0.328元），以及0.951元现金，总共4.102元。

一旦在新加坡交易所（SGX）挂牌，凯德投资将是亚洲最大及全球第三大上市房地产投资经理，形式上（pro forma）截至去年12月底的非房地产管理资产达1150亿元，并通过上市及非上市基金在亚太、欧洲及美国持有780亿元的房地产管理基金。