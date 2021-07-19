海峡时报指数 STI

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来自 / 联合早报

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发布 / 2021年7月19日 5:00 AM

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本栏于上周一（12日）曾论及指数短期内能否填补介于3175.08点与3190.59点间的缺口，并向上突破位于3196.40点的价位，是值得关注的。因为指数源自今年4月30日从3237.23点下跌以来，能否超越一个正在酝酿中的“三角形”上限，或将是他日升降的基本因素。当时指数为3131.40点左右。见报当天指数跳空上升至3161.21点，遂在介于3135.19点与3131.40点间留下缺口。13日指数再接再厉腾空直试3175.21点，又在介于3162.04点与3147.14点间留下缺口。14日指数升试3175.18点，可惜后劲不足，随即下滑至3148.50点，旋将上述第三个缺口的大部分填补。15日指数更下滑至3132.81点，不但完全填补了上述第三个缺口，同时又将上述第二个缺口的大部分填补。16日指数仅在3155.13点及3133.23点这狭小波幅中摆动。由于其每月一杆图中的“动力”信号已经穿上“中性线”，并升至正号界域的0.02527处，但是其“方向指示”信号却呈现漫无目的，更不在关键的位置。因此，能否上升突破3196.40点的价位，将是目前重中之重。

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