OPEC与盟友达增产协议 油价与岸外海事股纷下挫

石油输出国组织（OPEC）及盟友周末达成增产协议，布伦特原油期货（Brent）价格应声下跌2.27％至每桶71.92美元，美国WTI原油期货价格也下跌2.44％至每桶70.06美元。本地岸外与海事相关股昨日也纷纷下滑，上周大涨的昨日跌最重。

胜科海事（Sembcorp Marine）跌0.87％至0.114元，以6670万股的交易量成为全场最活跃的股票。该股上周共跌6.50％，已经连续五周下跌；吉宝企业（Keppel Corp）则跌0.77％至5.18元，该股上周跌0.38％。