OPEC与盟友达增产协议 油价与岸外海事股纷下挫 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年7月20日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 石油输出国组织（OPEC）及盟友周末达成增产协议，布伦特原油期货（Brent）价格应声下跌2.27％至每桶71.92美元，美国WTI原油期货价格也下跌2.44％至每桶70.06美元。本地岸外与海事相关股昨日也纷纷下滑，上周大涨的昨日跌最重。胜科海事（Sembcorp Marine）跌0.87％至0.114元，以6670万股的交易量成为全场最活跃的股票。该股上周共跌6.50％，已经连续五周下跌；吉宝企业（Keppel Corp）则跌0.77％至5.18元，该股上周跌0.38％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 油气股 油价 油盟 增产协议 胜科海事 吉宝企业 Rex国际 布伦特原油 评股论经 分析师：第二季虽续下跌 零售空间租金下半年或触底反弹